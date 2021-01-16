Засмучений поразкою британський боксер Ділліан Уайт готує помсту Олександру Повєткіну. Уайт розповів, як планує перемогти росіянина у реванші.

Хочу розмазати Повєткіну обличчя

32-річний Ділліан Уайт висловив радість, що Олександр Повєктін не може уникнути бою. Про це повідомляє Sky Sports.

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Я просто хочу вийти туди і розмазати йому обличчя, якщо чесно. Просто вийти на бій, зустрітися віч-на-віч. Я просто радий, що йому ніде сховатися і куди бігти,

– сказав Уайт.

Реванш боксерів мав відбутися наприкінці 2020 року, але через коронавірус у Повєткіна зустріч перенесли. Уайт знайшов у цьому позитив.

На думку британця, він ще краще підготується до бою.

"Він даремно витратив час, дозволивши мені підготуватися до двох боїв, а потім скасував їх в останню хвилину. Я радий. Він прикидається приємним і скромним хлопцем, але каже лайно. Звичайно, я буду надокучливим. Я не збираюся сидіти і сміятися", – додав Уайт.

Повєткін – Уайт: головне

Уайт та Повєткін вперше зустрілися у ринзі 23 серпня 2020 року. Росіянин двічі побував у нокдауні, але здобув неочікувану перемогу.

У п'ятому раунді Повєткін аперкотом відправив Уайта у глибокий нокаут. Росіянин заволодів поясом тимчасового чемпіона за версією WBC.

Офіційно реванш відбудеться 6 березня 2021 року.