Жена боксера: Беги, Лола

Екатерина Усик обратилась к самопровозглашённому премьер-министру временных российских оккупационных властей Сергею Аксенову. Она подчеркнула, что "нельзя отобрать то, чего не дал".

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"Хочу передать привет Аксенову, не знаю, как его зовут, Сергей Валерьевич, пожалуй. Короче, беги, Лола, беги, потому что чувствую, что горит у тебя уже одно место очень сильно", – отметила Екатерина.

Если ты даже о нас вспомнил, то совсем плохо. Как можно отнять то, чего не дал? Всё будет Украина. Крым тоже был и будет,

– добавила жена известного боксера.

Оккупационные власти Крыма 5 апреля заявили о том, что планируют лишить Усика отличия "За верность долгу".

Отмечалось, что награды и звания будут лишены Усик, бывший премьер АР Крым Сергей Куницын и экс-президент Украины Леонид Кучма.