Дружина боксера: Біжи, Лола

Катерина Усик звернулася до самопроголошеного прем'єр-міністра тимчасової російської окупаційної влади Сергія Аксьонова. Вона наголосила, що "не можна відібрати те, чого не дав".

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"Хочу передати привіт Аксьонову, не знаю, як його звуть, Сергію Валерійовичу, мабуть. Коротше, біжи, Лола, біжи, бо відчуваю, що горить у тебе вже одне місце дуже сильно", – зазначила Катерина.

Якщо ти навіть про нас згадав, то вже зовсім погано. Як можна забрати те, чого не дав? Все буде Україна. Крим теж був і буде,

– додала дружина відомого боксера.

Окупаційна влада Криму 5 квітня заявила про те, що планує позбавити Усика відзнаки "За вірність обов’язку".

Зазначалося, що нагород та звань будуть позбавлені Усик, колишній прем’єр АР Крим Сергій Куніцин та експрезидент України Леонід Кучма.