Хочу мира во всем мире, – первая ракетка мира из России Медведев отреагировал на войну в Украине

Лучший российский теннисист Даниил Медведев выразил свое мнение о войне в Украине. Спортсмен не стал осуждать агрессию своей страны.

Медведев: Каждый теннисист скажет то же самое

26-летний теннисист прокомментировал вторжение российских оккупантов на территорию Украины. Даниил Медведев избрал нейтральную сторону.

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Российский спортсмен не стал осуждать свою страну из-за агрессии в сторону Украины. Медведев просто сказал, что хочет мира во всех странах мира.

Мое послание всегда одно и то же – я хочу мира во всем мире. Считаю, что каждый теннисист скажет то же самое,

– высказался российский теннисист.

Российские теннисисты о войне в Украине

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