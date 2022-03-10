Хочу мира во всем мире, – первая ракетка мира из России Медведев отреагировал на войну в Украине
Источник:Reuters
Лучший российский теннисист Даниил Медведев выразил свое мнение о войне в Украине. Спортсмен не стал осуждать агрессию своей страны.
Медведев: Каждый теннисист скажет то же самое
26-летний теннисист прокомментировал вторжение российских оккупантов на территорию Украины. Даниил Медведев избрал нейтральную сторону.
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Российский спортсмен не стал осуждать свою страну из-за агрессии в сторону Украины. Медведев просто сказал, что хочет мира во всех странах мира.
Мое послание всегда одно и то же – я хочу мира во всем мире. Считаю, что каждый теннисист скажет то же самое,
– высказался российский теннисист.
Российские теннисисты о войне в Украине
- Медведев оказался не таким смелым, как самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников, против войны в Украине. Бывший теннисист прокомментировал вторжение, отвлекшее весь мир от России.
- А вот другой российский теннисист Андрей Рублев после одного из победных поединков написал на объективе камеры: "Нет войне". Он призвал приостановить военные действия в Украине.
- Отметим, что Медведев после начала войны в украинском государстве убрал из своего профиля в инстаграмме русский флажок в описании страницы.
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