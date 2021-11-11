Хочу быть примером, – Ярмоленко рассказал, почему отдал призовые за евро на благотворительность
Источник:ютуб-канал УАФ
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко отдал все заработанные бонусы за Евро-2020 на благотворительность. Футболист рассказал, когда впервые в его голове появилась мысль совершить такой поступок и что этому предшествовало.
"Почти все футболисты сборной помогают"
32-летний правый вингер сборной Украины приятно удивил своим поступком футбольное сообщество. Андрей Ярмоленко сдержал свое слово и направил свою премию за чемпионат Европы-2020 на благотворительность.
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Футболист рассказал, что такое обещание дал еще перед стартом турнира. Идея пришла в тот момент, когда Андрея преследовали травмы. Именно тогда Ярмоленко сказал себе: "Отдам все деньги. Просил у Бога, ходил в церковь, что отдам все заработанные на Евро деньги на благотворительность".
Лидер "сине-желтых" публично заявил о своей идее: "Наверное, кое-кто скажет, что такие вещи надо делать тихо, чтобы об этом никто не знал. Другие говорят, что это нужно делать публично, чтобы давать пример другим спортсменам и людям, чтобы заниматься благотворительностью. Поэтому я публично передал документы на оборудование, которое уже закуплено и будет установлено в больницу".К слову. Ярмоленко закупил медицинское оборудование в больницу ОХМАТДЕТ. Все официальные документы Андрей передал в руки заведующей отделения гемофилии Вильчевской Екатерине Викторовне.
"Хотел стать примером"
Хотел показать всем людям. Я читаю в интернете, и многие наши болельщики пишут, что футболисты зарабатывают много денег, никому не помогают, думают только о себе – как ездить в дорогом авто или ходить по ресторанам. Могу заверить, что почти все футболисты сборной помогают, но кто-то делает это тихо, кто-то во всеуслышание,
– заявил Ярмоленко.
Ярмоленко хотел стать примером и показать всем, что нужно помогать друг другу. Такое решение футболиста поддержала его жена и его агент Вадим Шаблий, который также присоединился к благотворительности. Андрей благодарен ему за это.
- Напомним, что на Евро-2020 Украина пробилась в четвертьфинал турнира, где уступила англичанам (4:0). Футболист "молотобойцев" был один из лидеров команды. Украинские фанаты даже начали шутить, что в сборной появился забивной дуэт "ЯЯ", то есть Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Оба игрока были самыми результативными в сине-желтой футболке.
- В сезоне-2021/2022 Ярмоленко отыграл за Вест Хэм 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.
- Впереди вингера ждут два поединка за национальную команду – 11 ноября товарищеская встреча против Болгарии и 16 ноября в отборе чемпионата мира-2022 с боснийцами.