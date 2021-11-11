"Почти все футболисты сборной помогают"

32-летний правый вингер сборной Украины приятно удивил своим поступком футбольное сообщество. Андрей Ярмоленко сдержал свое слово и направил свою премию за чемпионат Европы-2020 на благотворительность.

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Футболист рассказал, что такое обещание дал еще перед стартом турнира. Идея пришла в тот момент, когда Андрея преследовали травмы. Именно тогда Ярмоленко сказал себе: "Отдам все деньги. Просил у Бога, ходил в церковь, что отдам все заработанные на Евро деньги на благотворительность".

Лидер "сине-желтых" публично заявил о своей идее: "Наверное, кое-кто скажет, что такие вещи надо делать тихо, чтобы об этом никто не знал. Другие говорят, что это нужно делать публично, чтобы давать пример другим спортсменам и людям, чтобы заниматься благотворительностью. Поэтому я публично передал документы на оборудование, которое уже закуплено и будет установлено в больницу".

К слову. Ярмоленко закупил медицинское оборудование в больницу ОХМАТДЕТ. Все официальные документы Андрей передал в руки заведующей отделения гемофилии Вильчевской Екатерине Викторовне.

"Хотел стать примером"

Хотел показать всем людям. Я читаю в интернете, и многие наши болельщики пишут, что футболисты зарабатывают много денег, никому не помогают, думают только о себе – как ездить в дорогом авто или ходить по ресторанам. Могу заверить, что почти все футболисты сборной помогают, но кто-то делает это тихо, кто-то во всеуслышание,

– заявил Ярмоленко.

Ярмоленко хотел стать примером и показать всем, что нужно помогать друг другу. Такое решение футболиста поддержала его жена и его агент Вадим Шаблий, который также присоединился к благотворительности. Андрей благодарен ему за это.