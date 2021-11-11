"Майже усі футболісти збірної допомагають"

32-річний правий вінгер збірної України приємно здивував своїм вчинком футбольну спільноту. Андрій Ярмоленко дотримав своє слово та спрямував свою премію за чемпіонат Європи-2020 на благодійність.

До теми Дотримав слово: Ярмоленко віддав зароблені бонуси за Євро-2020 на благодійність

Футболіст розповів, що таку обіцянку дав ще перед стартом турніру. Ідея прийшла у той момент, коли Андрія переслідували травми. Саме тоді Ярмоленко сказав собі: "Віддам усі гроші. Просив у Бога, ходив до церкви, що віддам усі зароблені на Євро гроші на благодійність".

Лідер "синьо-жовтих" публічно заявив про свою ідею: "Напевно, дехто скаже, що такі речі треба робити тихо, щоб про це ніхто не знав. Інші кажуть, що це потрібно робити публічно, щоб надавати приклад іншим спортсменам та людям, щоб займатися благодійністю. Тому я публічно передав документи на обладнання, яке вже закуплено та буде встановлено у лікарню".

До слова. Ярмоленко закупив медичне обладнання у лікарню ОХМАТДИТ. Усі офіційні документи Андрій передав у руки завідувачці відділення гемофілії Вільчевській Катерині Вікторівні.

"Хотів стати прикладом"

Хотів показати всім людям. Я читаю в інтернеті, і багато наших уболівальників пишуть, що футболісти заробляють багато грошей, нікому не допомагають, думають тільки про себе – як їздити дорогим авто чи ходити ресторанами. Можу запевнити, що майже всі футболісти збірної допомагають, але хтось робить це тихо, хтось привселюдно,

– заявив Ярмоленко.

Ярмоленко хотів стати прикладом та показати усім, що потрібно допомагати один одному. Таке рішення футболіста підтримала його дружина та його агент Вадим Шаблій, який також долучився до благодійності. Андрій вдячний йому за це.