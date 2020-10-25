Американец Райан Гарсиа рассказал против кого хотел бы провести предстоящие поединки. Боксер готов выйти на один ринг с обидчиком Ломаченко Теофимо Лопесом.

Американский боксер мексиканского происхождения не был удивлен поражением Василия Ломаченко в поединке против Теофимо Лопеса. Гарсиа еще до боя заявлял, что американец сможет стать абсолютным чемпионом мира в легком весе после этого поединка. Об этом сообщает SkySports.

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Вызов для обидчика Ломаченко

Теофимо больше Василия, поэтому украинцу было сложно противостоять молодому сопернику. По мнению Райана, украинцу нужно спуститься в весовой категории. А сам американский боксер был бы не прочь получить шанс забрать все пояса новоиспеченного абсолютного чемпиона мира Лопеса.

"Я хочу подраться с Джервонтою. Это, как бой Ломаченко – Лопес, поединок в котором эксперты не ставят на мою победу. После этого хочу бросить вызов Лопесу, а впоследствии и Хейни. В 2021 году Теофимо и Джервонта – боксеры, с которыми хотел бы выйти на ринг", – заявил Гарсиа.

Добавим, что следующий бой Гарсиа проведет 5 декабря против боксера из Великобритании Люка Кэмпбелла.