Хочу бросить вызов Лопесу: Гарсиа о предстоящем поединке и соперниках
Американец Райан Гарсиа рассказал против кого хотел бы провести предстоящие поединки. Боксер готов выйти на один ринг с обидчиком Ломаченко Теофимо Лопесом.
Американский боксер мексиканского происхождения не был удивлен поражением Василия Ломаченко в поединке против Теофимо Лопеса. Гарсиа еще до боя заявлял, что американец сможет стать абсолютным чемпионом мира в легком весе после этого поединка. Об этом сообщает SkySports.
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Вызов для обидчика Ломаченко
Теофимо больше Василия, поэтому украинцу было сложно противостоять молодому сопернику. По мнению Райана, украинцу нужно спуститься в весовой категории. А сам американский боксер был бы не прочь получить шанс забрать все пояса новоиспеченного абсолютного чемпиона мира Лопеса.
"Я хочу подраться с Джервонтою. Это, как бой Ломаченко – Лопес, поединок в котором эксперты не ставят на мою победу. После этого хочу бросить вызов Лопесу, а впоследствии и Хейни. В 2021 году Теофимо и Джервонта – боксеры, с которыми хотел бы выйти на ринг", – заявил Гарсиа.
Добавим, что следующий бой Гарсиа проведет 5 декабря против боксера из Великобритании Люка Кэмпбелла.
- Гарсиа дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, одержав победу техническим нокаутом в 1-м раунде над мексиканцем Эдгаром Меза.
- В феврале 2020 года в 1-м раунде нокаутировал опытного Франсиско Фонсеку и защитил титул чемпиона по версии WBC Silver (с 2019 до сегодня), WBO NABO (с 2019 до сегодня) в легком весе. По версиям NABF (2018/19), WBO NABO (2018) во втором полулегком весе.