Американець Райан Гарсіа розповів проти кого хотів би провести майбутні поєдинки. Боксер готовий вийти на один ринг з кривдником Ломаченка Теофімо Лопесом.

Американський боксер мексиканського походження не був здивований поразкою Василя Ломаченка у поєдинку проти Теофімо Лопеса. Гарсіа ще до бою заявляв, що американець зможе стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі після цього поєдинку. Про це повідомляє SkySports.

Варто прочитати: Лопес не хоче реваншу з Ломаченком: хто стане наступним суперником американця

Виклик для кривдника Ломаченка

Теофімо є більшим за Василя, тому українцю було складно протистояти молодому супернику. На думку Райана, українцю потрібно спуститись у ваговій категорії. А сам американський боксер був би не проти отримати шанс забрати всі пояси новоспеченого абсолютного чемпіона світу Лопеса.

"Я хочу побитись з Джервонтою. Це, як бій Ломаченко – Лопес, поєдинок у якому експерти не ставлять на мою перемогу. Після цього хочу кинути виклик Лопесу, а згодом і Хейні. В 2021 році Теофімо та Джервонта – боксери, з якими хотів би вийти на ринг", – заявив Гарсіа.

Додамо, що наступний бій Гарсіа проведе 5 грудня проти боксера з Великої Британії Люка Кемпбелла.