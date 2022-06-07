Хочу больше эмоций в своей жизни, – Левандовский объяснил, почему решил покинуть Баварию

Форвард Баварии Роберт Левандовски уже ранее заявлял о стремлении покинуть мюнхенский клуб. Он объяснил, с чем связано это решение.

Нападающий стремится покинуть Баварию

Роберт Левандовски выступает за Баварию с лета 2014 года. За восемь лет в Мюнхене поляк захотел получить себе новый вызов, однако руководство клуба препятствует этому решению.

До теми Моя історія з Баварією закінчена, – Левандовський заявив про бажання покинути клуб

Я иду, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Меня не хотели слушать до конца. Что-то внутри меня погасло. И преодолеть это невозможно. Даже если ты хочешь быть профессионалом, не сможешь компенсировать это,

– сказал Левандовский.

По словам футболиста, его уход из клуба станет лучшим решением для обеих сторон.

"Я оставляю своих друзей, провел с некоторыми 8 лет, мы виделись каждый день, проводили время. Это настоящая дружба, несомненно.

Если ты проработал в клубе столько лет, ты всегда был готов, доступен, несмотря на травмы и боль. Ты изложил все, что мог. Думаю, лучше всего будет найти хорошее решение для обеих сторон", – подчеркнул Роберт.

Карьера Левандовского в мюнхенском клубе