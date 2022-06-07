Нападающий стремится покинуть Баварию
Роберт Левандовски выступает за Баварию с лета 2014 года. За восемь лет в Мюнхене поляк захотел получить себе новый вызов, однако руководство клуба препятствует этому решению.
До теми Моя історія з Баварією закінчена, – Левандовський заявив про бажання покинути клуб
Я иду, потому что хочу больше эмоций в своей жизни. Меня не хотели слушать до конца. Что-то внутри меня погасло. И преодолеть это невозможно. Даже если ты хочешь быть профессионалом, не сможешь компенсировать это,
– сказал Левандовский.
По словам футболиста, его уход из клуба станет лучшим решением для обеих сторон.
"Я оставляю своих друзей, провел с некоторыми 8 лет, мы виделись каждый день, проводили время. Это настоящая дружба, несомненно.
Если ты проработал в клубе столько лет, ты всегда был готов, доступен, несмотря на травмы и боль. Ты изложил все, что мог. Думаю, лучше всего будет найти хорошее решение для обеих сторон", – подчеркнул Роберт.
Карьера Левандовского в мюнхенском клубе
- Роберт с 2014 года выступает за мюнхенцев, перейдя из дортмундской Боруссии свободным агентом.
- 33-летний поляк вместе с Баварией 8 раз подряд выигрывал чемпионат Германии.
- В составе мюнхенцев он стал обладателем Лиги чемпионов-2020.
- В футболке Баварии Роберт забил 344 мяча в 375 поединках.
- В 2021 году Левандовский был близок к получению Золотого мяча. Но в итоге награду завоевал форвард ПСЖ Лионель Месси.
- В сезоне-2021/2022 Левандовски отыграл 46 матчей, где забил 50 мячей.