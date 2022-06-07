Нападник прагне покинути Баварію
Роберт Левандовський виступає за Баварію з літа 2014 року. За вісім років у Мюнхені поляк захотів отримати для себе новий виклик, проте керівництво клубу перешкоджає цьому рішенню.
До теми Моя історія з Баварією закінчена, – Левандовський заявив про бажання покинути клуб
Я йду, бо хочу більше емоцій у своєму житті. Мене не хотіли слухати до кінця. Щось всередині мене згасло. І подолати це неможливо. Навіть якщо ти хочеш бути професіоналом, не зможеш компенсувати це,
– сказав Левандовський.
За словами футболіста, його відхід з клубу буде найкращим рішенням для обох сторін.
"Я залишаю своїх друзів, провів з деякими 8 років, ми бачилися кожен день, проводили час. Це справжня дружба, безсумнівно.
Якщо ти пропрацював у клубі стільки років, ти завжди був готовим, доступним, попри травми та біль. Ти виклав все, що міг. Вважаю, найкраще буде знайти хороше рішення для обох сторін", – наголосив Роберт.
Кар'єра Левандовського у мюнхенському клубі
- Роберт з 2014 року виступає за мюнхенців, перейшовши з дортмундської Боруссії вільним агентом.
- 33-річний поляк разом з Баварією 8 разів поспіль вигравав чемпіонат Німеччини.
- У складі мюнхенців він став володарем Ліги чемпіонів-2020.
- У футболці Баварії Роберт забив 344 м'ячі у 375 поєдинках.
- У 2021 році Левандовський був близький до отримання Золотого м'яча. Але у підсумку нагороду здобув форвард ПСЖ Ліонель Мессі.
- У сезоні-2021/2022 Левандовський відіграв 46 матчів, де забив 50 м'ячів.