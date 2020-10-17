Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после церемонии взвешивания и дуэли взглядов с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) заявил, что хочет провести с соперником все 12 раундов в ринге.

Вероятно, так украинец хотел намекнуть, что желает как можно дольше бить оппонента. Его слова цитирует Xsport.

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Что я узнал о Теофимо на этой неделе? У вас будет шанс увидеть это в бою. Я знаю, что мне нужно делать в ринге. Я хочу пройти 12 раундов. Не хочу рано закончить этот бой. Хочу сразиться с ним все 12 раундов,

– заявил Ломаченко.

Поединок Ломаченко – Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе (США). В Украине это будет утро 18 октября. В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.