Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO, WBA і WBC Franchise Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) після церемонії зважування і дуелі поглядів з Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) заявив, що хоче провести з суперником всі 12 раундів в рингу.

Ймовірно, так українець хотів натякнути, що бажає якомога довше бити опонента. Його слова цитує Xsport.

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Що я дізнався про Теофімо протягом цього тижня? У вас буде шанс побачити це в бою. Я знаю, що мені потрібно робити в ринзі. Я хочу пройти 12 раундів. Не хочу рано закінчити цей бій. Хочу битися з ним всі 12 раундів,

– заявив Ломаченко.