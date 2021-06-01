Хочется сделать шаг вперед, – Малиновский о планах сменить клуб

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский благодаря удачной игре в Аталанте привлек внимание других клубов. Интерес к Руслану приписывают Интеру, ПСЖ и Челси.
От Интера не было никакой конкретики
28-летний полузащитник итальянской Аталанты прокомментировал интерес со стороны других клубов.
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Руслан признался, что хотел бы попробовать свои силы в более сильном клубе, ведь карьера футболиста коротка.
В футболе так происходит, что когда есть предложение от большого клуба, то ты просто не можешь отказать. Конечно, хочется сделать шаг вперед и попробовать сыграть на этом уровне. Футбольная жизнь – она одна и, возможно, через год такой возможности не будет, поэтому если не попробовать – будешь жалеть. Если не получится, это уже другой вопрос, все зависит от меня,
– сказал Руслан.
Ранее сообщалось, что Малиновский мечтает выступать в английской Премьер-лиге. Впрочем, Руслана не думал о смене клуба из-за завершения сезона и Евро-2020.
"Я не задумывался о переходе в чемпионат Англии, самое главное было хорошо завершить чемпионат, подготовиться к Евро и сейчас самое главное – хорошо сыграть на чемпионате Европы", – отметил игрок.
Также он опроверг информацию, что мог стать игроком Интера, который выиграл чемпионат Италии.
Не было никакой конкретики. Ко мне никто не обращался и не общался по контрактным вопросам. После одного из матчей Антонио Конте просто сказал мне, что я провел хорошую игру. И все. Я не знаю, возможно, кто-то общался с моими агентами, но до меня такая информация не доходила. Значит, никакой конкретики не было,
– резюмировал Малиновский.
- В сезоне-2020/2021 Малиновский провел за Аталанту 43 матча. В его активе 10 голов и 12 ассистов.
- Украинский футболист стал лучшим ассистентом итальянского чемпионата. Также Малиновский попал в символическую сборную сезона Серии А по версии Opta.
- Авторитетное издание La Gazzetta dello Sport внесло Руслана в топ-20 лучших игроков сезона Серии А.
- Портал Transfermarkt оценил 28-летнего украинца в 30 миллионов евро. Контракт Руслана с Аталантой действует до лета 2023 года.