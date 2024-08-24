Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, Александр Усик, рассказал, планирует ли строить политическую карьеру в будущем. В частности его спросили о желании стать президентом.

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Планирует ли Усик стать президентом

На вопрос, имеет ли боксер желание стать президентом Украины, он ответил, что нет, ведь ему это не интересно. В частности спортсмена спросили относительно того, интересна ли ему политическая карьера.

Нет, политическая вообще не интересна, потому что я не верю в политику. Для меня политика – это когда нужно иногда сказать то, чего ты не сделаешь, а я не мог бы договориться со своей совестью. Все, что я делаю, и все, что у меня есть, формируется в диалоге и в согласии с моей совестью и с самим собой,

– отметил Усик.

Также его спросили, считает ли он должность министра молодежи и спорта политической

"Нет, не политическая, это менеджерская позиция. Это труд для спорта и для страны. Если страна в этом будет нуждаться, я буду работать на нее так, как я делаю это и сейчас. Для меня политика – это депутатство", – добавил Александр Усик.

Отметим, что 24 августа 2024 года Александр Усик был награжден Орденом Свободы вместе с Ольгой Харлан.