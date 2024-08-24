Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, Олександр Усик, розповів, чи планує будувати політичну кар'єру в майбутньому. Зокрема його запитали щодо бажання стати президентом.

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Чи планує Усик стати президентом

На запитання, чи має боксер бажання стати президентом України, він відповів, що ні, адже йому це не цікаво. Зокрема спортсмена запитали щодо того, чи цікава йому політична кар'єра.

Ні, політична взагалі не цікава, бо я не вірю в політику. Для мене політика – це коли потрібно іноді сказати те, чого ти не зробиш, а я не міг би домовитися зі своєю совістю. Усе, що я роблю, і все, що в мене є, формується в діалозі і в згоді з моєю совістю і з самим собою,

– зазначив Усик.

Також його запитали, чи вважає він посаду міністра молоді і спорту політичною

"Ні, не політична, це менеджерська позиція. Це праця для спорту і для країни. Якщо країна цього потребуватиме, я буду працювати на неї так, як я роблю це й зараз. Для мене політика – це депутатство", – додав Олександр Усик.

Відзначимо, що 24 серпня 2024 Олександр Усик був нагороджений Орденом Свободи разом з Ольгою Харлан.