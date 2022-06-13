Хотим выйти в элитный дивизион как можно скорее, – Караваев о главной цели сборной Украины
Источник:Взбірна
Сборная Украины уверенно обыграла Армению во втором матче Лиги наций-2022/2023. Украинцы забили в ворота соперника три гола.
Караваев: Мы только радуемся друг другу, когда кто-то забивает гол
Счет в матче открыл Руслан Малиновский. На 61 минуте игры украинец фирменным ударом пробил в ворота соперников.
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Александр Караваев удвоил преимущество "сине-желтых". Для него это был первый забитый мяч в официальных матчах национальной команды.
Футболист поделился мнениями после победы над Арменией.
"Получилось хорошо, что когда я отдавал передачу, защитник выбивал, и выбил мне на ногу. Мне ничего не оставалось, кроме как пробить. Удар был точный. Конечно, когда счет 2:0, то еще легче играть. Ты понимаешь, что ведешь в счете, и нужно довести матч до логического завершения.
Когда вышел Миколенко и забил такой нереальный мяч... Мы только радуемся друг другу, когда кто забивает гол или отдает результативную передачу. Все это способствует общему результату команды. Такая атмосфера царит у нас всегда. Это очень ценно", – сказал игрок национальной команды.
Также Караваев рассказал о дальнейших планах сборной Украины.
Мы понимаем, что вылетели из дивизиона А не по спортивному принципу. Очень досадно. Но мы это принимаем, потому что не отменить. Мы играем в лиге В, и должны на футбольном поле доказывать, что способны выступать в дивизионе А. Будем делать все, чтобы выиграть каждый матч и выйти в лигу.
– добавил Караваев.
Путь сборной в Лиге наций-2022/2023
- После матча с Арменией национальная команда возглавила турнирную таблицу первой группы.
- В стартовом поединке "сине-желтые" одолели Ирландию со счетом 0:1. В игре против армян украинцы выглядели более уверенными и нанесли разгромное поражение сопернику (3:0).
Турнирная таблица (группа 1)
- Украина – 6 очков (2 матча), 4:0 (разница мячей)
- Ирландия – 3 очка (3), 3:2
- Шотландия – 3 очка (2), 2:3
- Армения – 3(3), 1:5