Кузен Тайсона Фьюри одолел 40-летнего немца: жестокое видео

В Уэлсе состоялся бой между британским и немецким боксерами. Хьюи Фьюри досрочно победил Патрика Корте.

11 мая в Кардиффе состоялся поединок за титул чемпионки мира между Джессикой Маккаскилл и Лорен Прайс. В андеркарде сражались Хьюи Фьюри и Патрик Корте.

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Хьюи Фьюри имел большое преимущество над соперником и уже во втором раунде фактически отправил Корте в нокаут.

Рефери досрочно завершил поединок, чтобы немцу не досталось еще больше, тем самым спас его от еще больших неприятностей.

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Что известно о Фьюри-младшем

Хьюи Фьюри входил в топ-20 лучших боксеров хевивейта в мире.

Свой последний бой брат "Цыганского короля" провел 16 октября 2021 года, когда победил немца Кристиана Хаммера.

В послужном списке "Кулака ярости" 26 побед, в том числе 15 нокаутом, а также 3 поражения.

Недавно Хьюи Фьюри также победил украинца Константина Довбыщенко.

Бой брата Хьюи Фьюри, Тайсона Фьюри, против украинца Александра Усика состоится 18 мая в Саудовской Аравии.