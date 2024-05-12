11 мая в Кардиффе состоялся поединок за титул чемпионки мира между Джессикой Маккаскилл и Лорен Прайс. В андеркарде сражались Хьюи Фьюри и Патрик Корте.

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Хьюи Фьюри имел большое преимущество над соперником и уже во втором раунде фактически отправил Корте в нокаут.

Рефери досрочно завершил поединок, чтобы немцу не досталось еще больше, тем самым спас его от еще больших неприятностей.

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Напомним. Бой брата Хьюи Фьюри, Тайсона Фьюри, против украинца Александра Усика состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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