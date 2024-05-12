11 травня у Кардіффі відбувся поєдинок за титул чемпіонки світу між Джессікою Маккаскілл та Лорен Прайс. В андеркарді билися Х'юї Ф'юрі та Патрік Корте.
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Х'юї Ф'юрі мав велику перевагу над суперником і вже у другому раунді фактично відправив Корте в нокаут.
Рефері достроково завершив поєдинок, щоб німцю не дісталось ще більше, тим самим врятував його від ще більших неприємностей.
Х'юї Ф'юрі загасив світло Патріку Корте: дивіться відео
Що відомо про Ф'юрі-молодшого
- Х'юї Ф'юрі входив до топ-20 найкращих боксерів хевівейту у світі.
- Свій останній бій брат "Циганського короля" провів 16 жовтня 2021 року, коли переміг німця Крістіана Хаммера.
- В послужному списку "Кулака люті" 26 перемог, в тому числі 15 нокаутом, а також 3 поразки.
- Нещодавно Х'юї Ф'юрі також переміг українця Костянтина Довбищенко.