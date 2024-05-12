11 травня у Кардіффі відбувся поєдинок за титул чемпіонки світу між Джессікою Маккаскілл та Лорен Прайс. В андеркарді билися Х'юї Ф'юрі та Патрік Корте.

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Х'юї Ф'юрі мав велику перевагу над суперником і вже у другому раунді фактично відправив Корте в нокаут.

Рефері достроково завершив поєдинок, щоб німцю не дісталось ще більше, тим самим врятував його від ще більших неприємностей.

Х'юї Ф'юрі загасив світло Патріку Корте: дивіться відео

Нагадаємо. Бій брата Х'юї Ф'юрі, Тайсона Ф'юрі, проти українця Олександра Усика відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії.

Що відомо про Ф'юрі-молодшого