На своїй сторінці у інстаграм Ікарді виклав фото, де обіймає свою кохану. Світлину футболіст підписав так: "Кілька днів у раю". Спільне фото свідчить про те, що парі вдалось знайти компроміс.

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Божевільна історія стосунків

Ванда Нара та Мауро Ікарді розпочали свій шлях у 2013 році.

Тоді Нара пішла до молодого футболіста від іншого аргентинця, Максі Лопеса. Згодом, у 2015 Ванда стає агентом Ікарді та організовує йому перехід до ПСЖ, у 2019. У цей період футболіст вирішив нанести на своє тіло тату зі зображенням коханої.



Історія кохання Ікарді / Фото з інстаграму Мауро Ікарді

Вже у 2021 Нара підозрює Ікарді у зраді.

Вона найняла детективів, які знайшли переписку футболіста з іншою. Маурою заперечував всі звинувачення у його сторону. Натомість Нара видадлила усі спільні фото з аргентинцем, хизувалась фото руки без обручки та написала на своїй сторінці в Інстаграм: "Ти зруйнував ще одну сім'ю заради повії". Тоді колишній Ванди, Максі Лопес опіблікував таку фразу: "А ви вірите у карму"?

Ікарді почав пропускати тренування та вирішив піти у більш "простіший клуб", аби мати змогу концентруватись на стосунках.

Як результат – трансфер у Галатасарай. Згодом з'явилась інформація про те, що Ванда знайшла собі іншого. Ним виявився репер L-Gante, з яким вона знялась у кліпі з ним у ліжку. Ікарді вирішує полетіти у Аргентину, аби вияснити стосунки з Вандою. Тоді, як сказав Мауро, вони проводять чудово час разом. Також Мауро звільнив Ванду з посади свого агента.

Та от кінець такого скандалу став для всіх неочікуваним. Мало хто міг подумати, що пара таки знайде спільну мову. Зараз закохані викладають разом милі фото у соцмережі та відпочивають на Мальдівах.

До речі. Ікарді не знайшлось місця у складі збірної Аргентини на ЧС, тому тепер футболіст може сконцентруватись на стосунках.