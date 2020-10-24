На автодромі в Портімані відбулася кваліфікація гран-прі Португалії Формули-1. Її переможцем став пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Він випередив свого партнера по команді і конкурента Валттері Боттас і пілота Red Bull Макса Ферстаппена, пише 24 канал.

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Валттері Боттас був найкращим в трьох поспіль практиках, але у вирішальний момент Льюїс красиво випередив напарника на 0,1 секунди. Представник Ferrari Шарль Леклер лише четвертий. А Себастьян Феттель став аж 15-м.

Феттель зламав ділянку дренажної системи на автодромі "Алгарве". Під час третьої вільної практики німець у 14-му повороті проїхав по люкам, після чого металеву конструкцію вирвало з автодрому і розкидало по трасі. Організаторам не вистачило двох годин на ремонт, через що кваліфікацію довелося на півгодини відкласти.

In case you missed FP3...



This bit of drain damage caused problems on the exit of Turn 14#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/GIaskIS3pZ — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

Хемілтон зробив серйозну заявку на те, щоб 25 жовтня побити легендарний рекорд Міхаеля Шумахера за кількістю виграних гран-прі. Зараз у британця і німця – по 91 перемоги.

Результати кваліфікації гран-прі Португалії