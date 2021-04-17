Накануне состоялась квалификация, по итогам которой с первого места стартует семикратный чемпион Льюис Хэмилтон на Mercedes. Для него это 99-й поул-позишн в карьере.

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Рядом с Хэмилтоном будет пилот Red Bull Серхио Перес. Он проиграл Хэмилтону лишь 0,035 секунды. За ними на третьем месте разместился еще один пилот "красных быков" Макс Ферстаппен. Четвертое время показал Шарль Леклер из Ferrari.

Последним стартует Юки Цунода из Alpha Tauri. Все потому, что он разбил свой болид в первом сегменте трассы во время квалификации. Он не справился с управлением в повороте, в результате чего задняя часть его болида была повреждена после удара о стену. Сам пилот не пострадал.