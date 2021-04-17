Напередодні відбулася кваліфікація, за підсумками якої з першого місця стартуватиме семиразовий чемпіон Льюїс Хемілтон на Mercedes. Для нього це 99-й поул-позишн у кар'єрі.

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Поруч з Хемілтоном буде пілот Red Bull Серхіо Перес. Він програв Хемілтону лише 0,035 секунди. За ними на третьому місці розмістився ще один пілот "червоних биків" Макс Ферстаппен. Четвертий час показав Шарль Леклер з Ferrari.

Останнім стартуватиме Юкі Цунода з Alpha Tauri. Все через те, що він розбив свій болід в першому сегменті траси під час кваліфікації. Він не впорався з керуванням у повороті, внаслідок чого задня частина його боліду була пошкоджена після удару об стіну. Сам пілот не постраждав.