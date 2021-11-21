Дебютный поул в Катаре 20-го ноября завоевал Льюис Хэмилтон, который опередил Макса Ферстаппена и Валттери Боттаса. И перед гонкой Ферстаппен и Боттас потеряли свои позиции.

К слову Хэмилтон выиграл гран-при Сан-Паулу, стартовав с 10-го места: Ферстаппен – второй

Стюарды наказали обоих пилотов за то, что они не сбросили скорость в квалификации, когда горели желтые флаги. В итоге Макс получил +5 позиций, а Боттас – +3.

Прорыв Ферстаппена и спокойный старт Хэмилтона

На старте воскресной гонки Ферстаппен быстро отыгрался, выйдя на второе место на 5-м круге. Зато Боттас потерял аж 5 ступенек и вылетел за пределы топ-10. Валттери пришлось прорываться вперед.

На старте прорыв удался Серхио Перес, который сенсационно не прошел в финал квалификации. К 10-му кругу "Чеко" уже был шестым. С группой лидеров его разделяли Фернандо Алонсо, Пьер Гасли и Ландо Норрис, которых он до середины гонки прошел.

Хэмилтон спокойно стартовал, сохранив лидерство. После экватора гонки в лидерах были по два пилота Mercedes и Red Bull. Хэмилтон опережал Ферстаппена, за которым шли Боттас и Перес.

Боттас не заезжал в боксы и выбрал тактику одного пит-стопа. На 34-м круге финн поплатился проколом левого колеса и вылетел в гравий.



Боттас вылетел в гравий / Фото twitter.com/F1

Валттери удалось вернуться на трассу и, пропустив Переса и Алонсо, он заехал в боксы. Пилоту Mercedes заменили не только колеса, но и переднее крыло. Боттас вернулся на трассу, отставая от лидеров на один круг и безнадежно застрял за пределами топ-10. На 51-м круге он сошел с дистанции.

Хэмилтон, как и Ферстаппен и Перес пошел на второй пит-стоп. Если борьбы за победу не было, то за третье место на подиуме разгорелась настоящая битва.

Борьба за подиум и драма из-за резины

Перес после пит-стопа выехал седьмым и вынужден был прорываться через трафик в борьбе за подиум. "Чеко" без проблем прошел Лэнса Стролла, после чего имел немного проблем с Эстебаном Оконом.



Перес прошел Окона / Фото twitter.com/F1

Перес стремительно сокращал отставание от Ландо Норриса и британец показался на 51-м круге, заехав в боксы. Ландо выехал из боксов за пределами топ-10.

За 6 кругов до завершения гонки Алонсо выигрывал у Переса 12 секунд. Но вопрос был в том, выдержит ли резина на болиде Alpine. Алонсо только один раз бывал в боксах.

В конце гонки на обоих болидах Williams отказала резина, поэтому Джордж Расселл из-за проколов, как у Боттаса, заехал в боксы. Николас Латифи не смог добраться до боксов.

На фоне этого перед пилотами, которые только один раз были в боксах, встал вопрос: рискнуть и не заезжать в боксы, или спокойно доехать гонку. Это касалось Окона, Стролла и обоих пилотов Ferrari. Четверо гонщиков вели борьбу за 5-ю строчку.

На 55-м круге появился виртуальный автомобиль безопасности, ведь маршалы убирали болид Латифи. Автомобиль безопасности спас гонщиков, решивших рискнуть.

В итоге Алонсо сохранил третье место. Фернандо попал на подиум впервые с гран-при Венгрии 2014 года. Тогда, выступая за Ferrari, испанец финишировал вторым.

Результаты гран-при Катара (зачетная зона)

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull)

3. Фернандо Алонсо (Alpine)

4. Серхио Перес (Red Bull)

5. Эстебан Окон (Alpine)

6. Лэнс Стролл (Aston Martin)

7. Карлос Сайнс (Ferrari)

8. Шарль Леклер (Ferrari)

9. Ландо Норрис (McLaren)

10. Себастьян Феттель (Aston Martin)