В рамках чемпионата Швеции АИК на выезде сыграл против Эльфсборга. Матч запомнился хитрым поступком со стороны гостей с помощью второго мяча на поле.

В 30 туре произошел курьезный инцидент в исполнении гостей. В добавленное арбитром время при счете 2:2 игроки АИК выполняли угловой удар, который не привел к остроте. Вратарь хозяев решил быстро разыграть удар от ворот, точно отпасовав на партнера по команде. А дальше было самое интересное, пишет 24 канал.

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Курьезный план

Игрок Эльфсборга получил мяч недалеко от центра поля и уже был готов выбегать в быструю контратаку. Футболист АИК, который разыгрывал угловой, быстро сориентировался, как можно помочь команде и выбросил на газон второй мяч, отпасовал его на партнера по команде. Тот отправил "снаряд" прямо под ноги соперника, который владел мячом.

После этого судья наконец временно остановил игру. Арбитр без раздумий полез в карман за желтой карточкой и показал ее Ларссону, который и был инициатором вброса на поле второго мяча.