У рамках чемпіонату Швеції АІК на виїзді зіграв проти Ельфсборга. Матч запам'ятався хитрим вчинком зі сторони гостей за допомогою другого м'яча на полі.

У 30 турі стався курйозний інцидент у виконанні гостей. У доданий арбітром час за рахунку 2:2 гравці АІКа виконували кутовий удар, який не призвів до гостроти. Воротар господарів вирішив швидко розіграти удар від воріт, точно відпасувавши на партнера по команді. А далі було найцікавіше, пише 24 канал.

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Курйозний план

Гравець Ельфсборга отримав м'яч неподалік центра поля та вже був готовий вибігати у швидку контратаку. Футболіст АІКа, який розігрував кутовий, швидко зорієнтувався, як можна допомогти команді та викинув на газон другий м'яч, відпасувавши його на партнера по команді. Той відправив "снаряд" прямо під ноги суперника, який володів м'ячем.

Після цього суддя нарешті тимчасово зупинив гру. Арбітр без роздумів поліз у кишеню за жовтою карткою та показав її Ларссону, який і був ініціатором вкидання на поле другого м'яча.