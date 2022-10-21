Уже в субботу стартует 9-й тур чемпионата Украины по футболу. В одном из поединков, который пройдет в понедельник, встретятся аутсайдеры УПЛ Кривбасс и Ингулец.

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Кроворожский клуб крайне неудачно начал сезон, не выиграв ни один из семи поединков. В преддверии битвы с Ингульцем болельщики команды решили вдохновить игроков.

Фанаты записали кавер на известный трек "Вова, *баш их, бл*ть". Эта песня появилась благодаря эмоциональному спичу президента Ингульца Александра Поворознюка, а теперь этот мотив использовали криворожцы.

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Видеоролик от болельщиков Кривбасса:

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Напомним, что Кривбасс взял три очка в первых 7 турах чемпионата Украины, из-за чего идет на 15-м месте в турнирной таблице. Поэтому тренер команды Юрий Вернидуб заговорил о возможной отставке.

Дела у Ингульца не намного лучше. Команда из Петрова имеет 4 балла в первых турах и занимает 14 позицию. Матч Кривбасс – Ингулец состоится 24 октября, в понедельник, на киевском НСК Олимпийский. Начало – в 13:00.