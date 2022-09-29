Одним из самых известных хитов войны смело можно назвать трек "Вова, е*аш их, бл*ть". Его исполнителем является президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк.

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Позже на его слова еще был записан трек "Остановите эту ху*ню". Теперь же Александр Григорьевич решил перепеть одного из оккупантских исполнителей Михаила Круга.

Президент Ингульца изложил в ютуб "Песню о Победе", которую он написал на мотив композиции "Пусти меня, мама". В нем Поворознюк вспомнил о родном городе Петрове и его защитниках и жителях.

Видеоролик трека "Песня о Победе":

После четырех туров Ингулец идет на 14 месте в УПЛ, имея в активе всего два балла. Команда Петрова сыграла вничью с Металлистом и Черноморцем, при этом проиграв Минаю и Александрии.

Справка. Следующий матч в УПЛ Ингулец в субботу, 1 октября. Соперником команды Сергея Лавриненко станет полтавская Ворскла. Начало – в 13:00 по киевскому времени.