Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о еще одном претенденте на бой с Ломаченко. Джеймс Теннисон (26-3, 22 КО) по его мнению сможет вполне составить конкуренцию и победить украинца.

Боксер выступает в легком весе. Хирн считает, что Теннисон будет серьезным соперником для Василия Ломаченко, цитирует Irish Boxing.

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Соперник украинца?

Когда у тебя есть такая мощь, как у Джеймса Теннисона, ты можешь побить всех этих ребят,

– громко заявил Хирн.

Боксер шаг за шагом продвигается вперед на английском и европейском уровне. После нескольких поединков Теннисон станет угрозой для соперников.

Сначала ему необходимо победить Гэвина Гвинна, который находится в отличных кондициях и очень ждет этого поединка.

Хирн отметил, что хочет увидеть, как Джеймс завоевывает британский титул и защищает его в этом году. Если ему удастся праздновать победу, тогда команда будет думать за организацию поединка за титул чемпиона мира летом следующего года.

Это уже не первый боксер, который заявлял, что сможет победить украинца. Ранее сообщалось, что Кит Хантер положит Ломаченко на ринг.