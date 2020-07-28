Глава Matchroom Boxing Едді Хірн розповів про ще одного претендента на бій з Ломаченком. Джеймс Теннісон (26-3, 22 КО) на його думку зможе цілком скласти конкуренцію та перемогти українця.

Боксер виступає в легкій вазі. Хірн вважає, що Теннісон буде серйозним суперником для Василя Ломаченка, цитує Irish Boxing.

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Суперник українця?

Коли у тебе є така міць, як у Джеймса Теннісона, ти можеш побити всіх цих хлопців,

– гучно заявив Хірн.

Боксер крок за кроком просувається вперед на британському і європейському рівні. Після декількох поєдинків Теннісон стане загрозою для суперників.

Спочатку йому необхідно перемогти Гевіна Гвінна, який знаходиться у відмінних кондиціях і дуже чекає цього поєдинку.

Хірн зазначив, що хоче побачити, як Джеймс завойовує британський титул і захищає його в цьому році. Якщо йому вдасться святкувати перемогу, тоді команда буде думати за організацію поєдинку за титул чемпіона світу влітку наступного року.

Це вже не перший боксер, який заявляв, що зможе перемогти українця. Раніше повідомлялось, що Кіт Хантер покладе Ломаченка на ринг.