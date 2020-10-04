Определился обладатель Кубка Украины по баскетболу. В Финале четырех победу одержал южненский "Химик", победивший "Днепр".

Сам матч получился довольно напряженным и с неожиданным окончанием. "Днепр" до этого трижды подряд выиграл трофей. На стороне "химика" было то, что финал четырех проходил на их родном паркете.

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Начало финального матча лучше начали таки игроки "Днепра" – четыре точных дальних броска позволили им сделать рывок 18:4. Но и на это у "Химика" оказался собственный мощный ответ – Салливан реализовал 8 из 9 своих попыток еще в первой половине игры. Его 17 очко позволили команде уйти на большой перерыв при минимальном отставании – 41:40.

Во второй половине встречи "Днепр" снова пытался сделать безопасный для себя задел. Команда даже была впереди +10. Но удержать преимущество или развить его не удалось.

Концовка встречи выдалась довольно нервной. Разница была минимальной, за 16,9 секунды до финальной сирены "Днепр" был впереди 77:75. Последнее владение "Химика". Зотов решил сам прорываться под щит, но получил блок-шот. Но именно Зотов первым оказался на подборе, отдав пас на Марченко. И игрок "Химика" сделал бросок из-за дуги. Сделал он это вместе с сиреной. Метко!

"Химик" победил со счетом 78:77. И стал новым обладателем Кубка Украины. Для команды это второй трофей. Предыдущий раз они выигрывали в 2016 году. после этого трижды подряд сильнее оказывались именно игроки "Днепра".

Лучшим защитником финала четырех был признан разыгрывающего "Химика" Виталия Зотова, лучший форвард — Джаред Террелл из "Днепра", а лучший центровой и MVP финала четырех стал американский легионер южненцев Льюис Салливан.