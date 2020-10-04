Визначився володар Кубка України з баскетболу. У фіналі чотирьох перемогу здобув южненський "Хімік", який переміг "Дніпро".

Сам матч вийшов доволі напруженим і з неочікуваним закінченням. "Дніпро" до цього тричі поспіль виграв трофей. На стороні "хіміка" було те, що фінал чотирьох відбувався на їх рідному паркеті.

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Початок фінального матчу краще розпочали таки гравці "Дніпра" – чотири влучні дальні кидки дозволили їм зробити ривок 18:4. Але і на це в "Хіміка" виявилася власна потужна відповідь – Салліван реалізував 8 з 9 своїх спроб ще у першій половині гри. Його 17 очко дозволили команді піти на велику перерву за мінімального відставання – 41:40.

У другій половині зустрічі "Дніпро" знову намагався зробити безпечний для себе заділ. Команда навіть була попереду +10. Але втримати перевагу чи розвинути її не вдалося.

Кінцівка зустрічі видалася доволі нервовою. Різниця була мінімальною, за 16,9 секунди до фінальної сирени "Дніпро" був попереду 77:75. Останнє володіння "Хіміка". Зотов вирішив сам прориватися під щит, але отримав блок-шот. Та саме Зотов першим опинився на підбирані, віддавши пас на Марченка. І гравець "Хіміка" зробив кидок з-за дуги. Зробив він це разом з сиреною. Влучно!

"Хімік" переміг з рахунком 78:77. І став новим володарем Кубка України. Для команди це другий трофей. Попередній раз вони вигравали у 2016 році. після цього тричі поспіль сильнішими виявлялися саме гравці "Дніпра".

Найкращим захисником фіналу чотирьох було визнано розігруючого "Хіміка" Віталія Зотова, найкращий форвард — Джаред Террелл з "Дніпра", а найкращий центровий та MVP фіналу чотирьох став американський легіонер южненців Льюїс Салліван.