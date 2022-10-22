Український нападник перебрався в оренду у Шотландію 1 вересня 2022 року та за неповних два місяці відзначився дебютним голом. На 35-й хвилині матчу проти Микола найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з флангу та головою відкрив рахунок у поєдинку 1:0, пише 24 канал.

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Відкрив лік голам

Відео голу Кухаревича

На жаль, дебютний гол Кухаревича у футболці Хіберніана не став переможним для його команди. За короткий час у другому таймі м'яч двічі побував у сітці воріт господарів. Фінальний свисток судді зафіксував перемогу Сент-Джонстона 1:2.

Хіберніан програв одному з аутсайдерів чемпіонату, що дозволило Сент-Джонстону вибратись із підвалин таблиці – 13 очок та 9-та позиція.

Клуб Кухаревича з 17 балами замикає трійку лідерів.

До слова. За нову команду Кухаревич провів вже 6 матчів, у яких відзначився дебютним голом та асистом. Оренда Миколи з Хіберніаном розрахована до кінця травня 2023 року. Після чого українець покине Шотландію та повернеться у французьке Труа.