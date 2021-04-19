Хетафе – Реал 0:0

Реал приехал в Хетафе лишь за очками. Команде Зинедина Зидана нужно было побеждать соперника, чтобы догнать лидера Ла Лиги Атлетико. В спину "сливочным" уже дышит каталонская Барселона, которая имеет в своем активе еще один несыгранный матч.

Интересно узнать Наполи сыграл вничью с Интером благодаря автоголу голкипера гостей: видео

Уже в начале матча Куртуа в феноменальном прыжке спас Реал от быстрого пропущенного гола. На 8-й минуте "Королевский клуб" таки отметился в воротах хозяев. Мариано вырвался в свободное пространство, остановил мяч и легко переиграл голкипера. Однако нападающий гостей залез в офсайд, поэтому арбитр не зафиксировал взятие ворот.

Острее были хозяева, они даже проверили на прочность штангу ворот Реала. Команда Зидана ответила не менее опасно. Модрич сделал верховую передачу в штрафную соперника, где Мариано лучше сыграл на втором этаже и переправил мяч в ворота Хетафе, но на пути гола стал игрок хозяев и вынес мяч почти с линии собственных владений.

На отдых футболисты пошли при нулевом счете. После перерыва снова в центре внимания был голкипера Реал Куртуа. Бельгиец, который прочно посадил украинца Андрея Лунина в запас, в эффектном прыжке спас ворота.

Как команды не старались открыть счет в матче, но не удалось. Реал и Хетафе расписали нулевую ничью.

Команда Зидана потеряла важные очки в чемпионской гонке за "золотом" Ла Лиги. Теперь в активе "сливочных" 67 очков, на два пункта меньше только у Барселоны, которая идет третьей. Однако в запасе каталонцев один несыгранный матч. Лидером остался Атлетико – 70 набранных очков.

Хетафе – Реал видеообзор