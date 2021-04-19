Хетафе – Реал 0:0

Реал приїхав до Хетафе лише за очками. Команді Зінедіна Зідана потрібно було перемагати суперника, щоб наздогнати лідера Ла Ліги Атлетіко. У спину "вершковим" вже дихає каталонська Барселона, яка має у своєму активі ще один незіграний матч.

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Вже на початку матчу Куртуа у феноменальному стрибку врятував Реал від швидкого пропущеного голу. На 8-й хвилині "Королівський клуб" таки відзначився у воротах господарів. Маріано вирвався у вільний простір, зупинив м'яч та легко переграв голкіпера. Однак нападник гостей заліз в офсайд, тому арбітр не зафіксував взяття воріт.

Гострішими були господарі, вони навіть перевірили на міцність стійку воріт Реала. Команда Зідана відповіла на менш небезпечно. Модрич зробив верхову передачу у штрафний суперника, де Маріано найкраще зіграв на другому поверсі та переправив м'яч у ворота Хетафе, але на заваді голу став гравець господарів та виніс м'яч майже з лінії власних володінь.

На відпочинок футболісти пішли за нульового рахунку. По перерві знову у центрі уваги був голкіпера Реал Куртуа. Бельгієць, який міцно посадив українця Андрія Луніна у запас, в ефектному стрибку врятував ворота.

Як команди не старались відкрити рахунок у матчі, але не вдалось. Реал та Хетафе розписали нульову нічию.

Команда Зідана втратила важливі очки у чемпіонських перегонах за "золотом" Ла Ліги. Тепер у доробку "вершкових" 67 очок, на два пункти менше лише у Барселони, яка йде третьою. Однак у запасі каталонців один незіграний матч. Лідером залишився Атлетіко – 70 набраних очок.

Хетафе – Реал відеоогляд