Наш співвітчизник відкрив рахунок на 23-й хвилині поєдинку, а потім двічі виводив свою команду вперед, оформивши хет-трик, який приніс перемогу його клубу.
До слова Ще один зірковий футболіст офіційно покидає Баварію
Спочатку українець ударом в один дотик замкнув простріл з флангу, потім красиво перекинув голкіпера, який вийшов далеко з воріт, і, нарешті, точно пробив головою після боротьби в центрі штрафного майданчика.
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Що відомо про Ковталюка
Ковталюк захищав кольори львівських Карпат, Іллічівця, Полтави, київського Арсеналу, Колоса і тбіліського Динамо, в складі якого в 2017 році завоював срібні медалі першості Грузії.