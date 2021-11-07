Заря – Верес 3:0

Голы: Шахаб, 47, 49, 83

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В первом тайме команды обменялись несколькими острыми моментами, однако на высоте были оба голкипера. Дмитрий Мацапура спас Зарю после удара Немчанинова.

Когда уже и голкипер Зари был вне дела – на помощь пришел Цвек, который выбил мяч с линии ворот.

Богдан Когут дважды выиграл дуэль у иранца Аллахьяра. Сначала вратарь спас Верес после выхода один на один, после чего парировал дальний удар.

Шахаб похоронил Верес

Сразу после перерыва Заря дважды отправила Верес в нокдаун. На 47 минуте Шахаб, как на тренировке, замкнул прострел Аллахьяра с левого фланга. Иранец вывел Зарю вперед.

Видео первого гола Шахаба

Через 2 минуты луганчане удвоили преимущество. Шахаб вырвался на оперативный простор и воспользовался тем, что Когут покинул ворота. Нападающий отметился голом в пустых воротах.

Видео второго гола Шахаба

Верес мог довольно быстро сократить счет, если бы Сергийчук с убийственной позиции попал в створ ворот. Похожий момент упустил и Александр Гладкий в Заре.

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Еще один момент у гостей был у Гечева: молдавский футболист пробил издали, но Мацапура не позволил мячу пересечь линию ворот. Луганчане ответили ударом в стойку от Гладкого.

Под занавес матча Заря отправила соперника в нокаут. И снова в воротах Когута отличился неудержимый Шахаб. Иранец воспользовался рикошетом и из пределов штрафной переиграл вратаря.

Видео третьего гола Шахаба

Благодаря победе Заря вернулась на 3-е место в турнирной таблице, имея 29 очков. Верес продолжает идти на 7-й строчке – 19 баллов.