Заря – Верес 3:0
Голы: Шахаб, 47, 49, 83
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В первом тайме команды обменялись несколькими острыми моментами, однако на высоте были оба голкипера. Дмитрий Мацапура спас Зарю после удара Немчанинова.
Когда уже и голкипер Зари был вне дела – на помощь пришел Цвек, который выбил мяч с линии ворот.
Богдан Когут дважды выиграл дуэль у иранца Аллахьяра. Сначала вратарь спас Верес после выхода один на один, после чего парировал дальний удар.
Шахаб похоронил Верес
Сразу после перерыва Заря дважды отправила Верес в нокдаун. На 47 минуте Шахаб, как на тренировке, замкнул прострел Аллахьяра с левого фланга. Иранец вывел Зарю вперед.
Видео первого гола Шахаба
Через 2 минуты луганчане удвоили преимущество. Шахаб вырвался на оперативный простор и воспользовался тем, что Когут покинул ворота. Нападающий отметился голом в пустых воротах.
Видео второго гола Шахаба
Верес мог довольно быстро сократить счет, если бы Сергийчук с убийственной позиции попал в створ ворот. Похожий момент упустил и Александр Гладкий в Заре.
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Еще один момент у гостей был у Гечева: молдавский футболист пробил издали, но Мацапура не позволил мячу пересечь линию ворот. Луганчане ответили ударом в стойку от Гладкого.
Под занавес матча Заря отправила соперника в нокаут. И снова в воротах Когута отличился неудержимый Шахаб. Иранец воспользовался рикошетом и из пределов штрафной переиграл вратаря.
Видео третьего гола Шахаба