Зоря – Верес 3:0

Голи: Шахаб, 47, 49, 83

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У першому таймі команди обмінялися декількома гострими моментами, проте на висоті були обидва голкіпери. Дмитро Мацапура врятував Зорю після удару Немчанінова.

Коли вже й голкіпер Зорі був поза справою – на допомогу прийшов Цвек, який вибив м'яч з лінії воріт.

Богдан Когут двічі виграв дуель в іранця Аллах'яра. Спершу воротар врятував Верес після виходу віч-на-віч, після чого парирував дальній удар.

Шахаб поховав Верес

Відразу після перерви Зоря двічі відправила Верес у нокдаун. На 47 хвилині Шахаб, як на тренуванні, замкнув простріл Аллах'яра з лівого флангу. Іранець вивів Зорю вперед.

Відео першого голу Шахаба



Через 2 хвилини луганці подвоїли перевагу. Шахаб вирвався на оперативний простір та скористався тим, що Когут покинув ворота. Нападник відзначився голом у порожніх воротах.

Відео другого голу Шахаба



Верес міг досить швидко скоротити рахунок, якби Сергійчук з вбивчої позиції поцілив у площину воріт. Схожий момент змарнував й Олександр Гладкий у Зорі.

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Ще один момент у гостей мав Гечев: молдовський футболіст пробив здалеку, але Мацапура не дозволив м'ячу перетнути лінію воріт. Луганці відповіли ударом у стійку від Гладкого.

Під завісу матчу Зоря відправила суперника в нокаут. І знову у воротах Когута відзначився нестримний Шахаб. Іранець скористався рикошетом та з меж штрафного переграв воротаря.

Відео третього голу Шахаба

Завдяки перемозі Зоря повернулася на 3-е місце у турнірній таблиці, маючи 29 очок. Верес продовжує йти на 7-й сходинці – 19 балів.