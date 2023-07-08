"Мы стали новой "армией" Путина": европейский клуб нанес на свою форму цвета флага России

Нидерландский Херенвен тотально оконфузился на весь мир. Фанаты клуба очень недовольны выбором своего любимого клуба.

Херенве представил новую игровую форму. Реакция болельщиков "суперфризов" стала неожиданной для руководства нидерландского клуба.

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Не принимают во внимание мнение фанатов

Херенвен представил новый гостевой комплект формы, в которой будет выступать в следующей кампании. Нидерландский клуб решил поэксперементировать и сделать "особую" форму. "Суперфризы" разработали комплект, который должен был напомнить своим болельщикам о сезоне 1993/94, когда Херенвен вернулся в элиту тамошнего футбола и до сих пор не вылетал. Однако клуб допустил одну роковую ошибку.

"Суперфризы" нанесли на рукав формы цвета, в точности повторяющие флаг страны-агрессора России, вызвавшие шквал критики со стороны болельщиков Херенвена. Фанаты "суперфризов" тотально уничтожают свой влюбленный коллектив в социальные сети, в частности, сочиняя подобные комментарии: "Боже, это просто ужас! Кто выбирал это сочетание цветов?", "Кто-то может объяснить, почему на нашей форме русский флаг?", "Автор формы – тотальный истукан", "Мы что, стали новой армией Путина?. У руководства Херенвена есть свое мнение на данную ситуацию.

Есть люди, которые ассоциируют с нашей формой ситуацию в мире, против которой все хотели бы выступить. Конечно, наш клуб тоже выступает против. Но нас очень раздражает и огорчает, что все восприняли это таким образом. Я вижу рукав с цветами Херенвена и нашей родной Фрисландии. С гостевой футболкой всегда можно поэкспериментировать. Мы гордимся тем, что непрерывно играем в элите вот уже 30 лет. К счастью, мы также получаем много положительных отзывов, а некоторые даже считают, что это самая красивая футболка в мире,

– сказал коммерческий директор Херенвена Мартин Купман.

Скандальная форма Херенвена / инстаграмм "суперфризов"

Таким образом, руководство "суперфризов" не собирается менять свой выбор, а всего лишь пытается оправдать сочетание цветов гостевой формы и не считаться с позицией собственных болельщиков.