Херенве представил новую игровую форму. Реакция болельщиков "суперфризов" стала неожиданной для руководства нидерландского клуба.

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Не принимают во внимание мнение фанатов

Херенвен представил новый гостевой комплект формы, в которой будет выступать в следующей кампании. Нидерландский клуб решил поэксперементировать и сделать "особую" форму. "Суперфризы" разработали комплект, который должен был напомнить своим болельщикам о сезоне 1993/94, когда Херенвен вернулся в элиту тамошнего футбола и до сих пор не вылетал. Однако клуб допустил одну роковую ошибку.

"Суперфризы" нанесли на рукав формы цвета, в точности повторяющие флаг страны-агрессора России, вызвавшие шквал критики со стороны болельщиков Херенвена. Фанаты "суперфризов" тотально уничтожают свой влюбленный коллектив в социальные сети, в частности, сочиняя подобные комментарии: "Боже, это просто ужас! Кто выбирал это сочетание цветов?", "Кто-то может объяснить, почему на нашей форме русский флаг?", "Автор формы – тотальный истукан", "Мы что, стали новой армией Путина?. У руководства Херенвена есть свое мнение на данную ситуацию.

Есть люди, которые ассоциируют с нашей формой ситуацию в мире, против которой все хотели бы выступить. Конечно, наш клуб тоже выступает против. Но нас очень раздражает и огорчает, что все восприняли это таким образом. Я вижу рукав с цветами Херенвена и нашей родной Фрисландии. С гостевой футболкой всегда можно поэкспериментировать. Мы гордимся тем, что непрерывно играем в элите вот уже 30 лет. К счастью, мы также получаем много положительных отзывов, а некоторые даже считают, что это самая красивая футболка в мире,

– сказал коммерческий директор Херенвена Мартин Купман.

Скандальная форма Херенвена / инстаграмм "суперфризов"

Таким образом, руководство "суперфризов" не собирается менять свой выбор, а всего лишь пытается оправдать сочетание цветов гостевой формы и не считаться с позицией собственных болельщиков.