Херенвен представив нову ігрову форму. Реакція вболівальників "суперфрізів" стала неочікуваною для керівництва нідерландського клубу.

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Не беруть до уваги думку фанатів

Херенвен презентував новий гостьовий комплект форми, в якій буде виступати у наступній кампанії. Нідерландський клуб вирішив поексперементувати та зробити "особливу" форму. "Суперфрізи" розробили комплект, який повинен був нагадати своїм уболівальникам про сезон 1993/94, коли Херенвен повернувся до еліти тамтешнього футболу і до цих пір не вилітав. Проте клуб допустив одну фатальну помилку.

"Суперфрізи" нанесли на рукав форми кольори, які в точності повторюють прапор країни-агресора Росії, що викликали шквал критики зі сторони вболівальників Херенвена. Фанати "суперфрізів" тотально знищують свій улюлений колектив у соціальних мережа, зокрема, пишучи подібні коментарі: "Боже, це просто жахіття! Хто обирав це поєднання кольорів?", "Хтось може пояснити, чому на нашій формі російський прапор?", "Автор форми – тотальний бовдур", "Ми що, стали новою армією Путіна?. У керівництва Херенвена є своя думка на дану ситуацію.

Є люди, які асоціюють з нашою формою ситуацію у світі, проти якої всі хотіли б виступити. Звісно, наш клуб також виступає проти. Але нас дуже дратує і засмучує те, що всі сприйняли це таким чином. Я ж бачу рукав з кольорами Херенвена і нашої рідної Фрісландії. З гостьовою футболкою завжди можна поекспериментувати. Ми пишаємося тим, що безперервно граємо в еліті ось уже 30 років. На щастя, ми також отримуємо багато позитивних відгуків, а деякі навіть вважають, що це найкрасивіша футболка у світі,

– сказав комерційний директор Херенвена Мартін Купман.

Скандальна форма Херенвена / інстаграм "суперфрізів"

Таким чином, керівництво "суперфрізів" не збирається змінювати свій вибір, а всього лиш намагається виправдати поєднання кольорів гостьової форми та не зважати на позицію власних вболівальників.