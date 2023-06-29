Месси как будто не уезжал из Испании: клуб Кривцова объявил о назначении экс-тренера Барселоны

Интер Майами серьезно перестраивается на фоне провальных выступлений в МЛС. Клуб получил нового главного тренера, которым стал 60-летний аргентинец Херардо Мартино.

28 июня американский клуб объявил о начале сотрудничества с бывшим тренером сборной Аргентины и каталонской Барселоны. Пока клуб и Херардо Мартино дооформляют все необходимые для будущей работы документы.

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Срок сделки не разглашается.

Напомним, что 2 июня клуб объявил о прекращении сотрудничества с Филом Невиллом. Руководство Интер Майами приняло решение отправить в отставку 46-летнего английского специалиста из-за провальных выступлений.

После 18 сыгранных матчей Интер Майами идет на последнем 15-м месте в турнирной таблице МЛС, набрав всего 15 баллов.

На Мартино выпал серьезный экзамен. Аргентинец не только должен поднять команду со дна, но и ответственность за работу в команде, где выступят такие звезды как Лионель Месси и Серхио Бускетс. Также в Интер Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

В последний раз аргентинский наставник возглавлял сборную Мексики, но это было еще в ноябре 2022-го. После чего находился без работы.

Что известно о тренерской карьере Херардо Мартино