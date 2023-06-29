28 июня американский клуб объявил о начале сотрудничества с бывшим тренером сборной Аргентины и каталонской Барселоны. Пока клуб и Херардо Мартино дооформляют все необходимые для будущей работы документы.
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Срок сделки не разглашается.
Напомним, что 2 июня клуб объявил о прекращении сотрудничества с Филом Невиллом. Руководство Интер Майами приняло решение отправить в отставку 46-летнего английского специалиста из-за провальных выступлений.
После 18 сыгранных матчей Интер Майами идет на последнем 15-м месте в турнирной таблице МЛС, набрав всего 15 баллов.
На Мартино выпал серьезный экзамен. Аргентинец не только должен поднять команду со дна, но и ответственность за работу в команде, где выступят такие звезды как Лионель Месси и Серхио Бускетс. Также в Интер Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов.
В последний раз аргентинский наставник возглавлял сборную Мексики, но это было еще в ноябре 2022-го. После чего находился без работы.
Что известно о тренерской карьере Херардо Мартино
- В начале тренерской карьеры возглавлял малоизвестные клубы. В 2007 году возглавил сборную Парагвая, с которым проработал 4 года.
- Летом 2013 года Мартино был назначен новым главным тренером Барселоны. Во главе каталонцев работал до конца июня 2024 года.
- После чего Херардо возглавил аргентинскую сборную. Национальная команда поиграла под руководством аргентинца 29 матчей (за два года).
- Впоследствии работал с Атлантой и сборной Мексики. Во главе Атланты провел пока самое большое количество матчей – 78 поединков.