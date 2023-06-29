28 червня американський клуб оголосив про початок співпраці з колишнім тренером збірної Аргентини та каталонської Барселони. Наразі клуб та Херардо Мартіно дооформлюють усіх необхідні для майбутньої роботи документи.

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Термін угоди не повідомляється.

Нагадаємо, що 2 червня клуб оголосив про припинення співпраці з Філом Невіллом. Керівництво Інтер Маямі ухвалило рішення відправити у відставку 46-річного англійського спеціаліста через провальні виступи.

Після 18 зіграних матчів Інтер Маямі йде на останньому 15-му місці у турнірній таблиці МЛС, набравши лише 15 балів.

На Мартіно випав серйозний екзамен. Аргентинець не лише повинен підійняти команду з дна, а й відповідальність за роботу у команді, де виступатимуть такі зірки як Ліонель Мессі та Серхіо Бускетс. Також в Інтер Маямі виступає український захисник Сергій Кривцов.

Востаннє аргентинський наставник очолював збірну Мексики, але було це ще у листопаді 2022-го. Після чого перебував без роботи.

Що відомо про тренерську кар'єру Херардо Мартіно