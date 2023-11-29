Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні, який володіє титулами WBC, IBF, WBA та WBO, через півроку після перемоги над Василем Ломаченком визнав, що бій проти українця став для нього найважчим випробуванням у кар'єрі.
Читайте також: Підтвердження слів менеджера українця: коли відбудеться бій Ломаченка з Камбососом
Хейні: Я чітко впевнений, що виграв
"Це був мій найскладніший поєдинок на сьогоднішній день. То справді був конкурентний бій. Ось у чому люди плутаються. Вони називають конкурентні бої пограбуваннями. Вони плутають їх із пограбуваннями. Якщо це близький бій – це не пограбування.
Я чітко впевнений, що виграв поєдинок. Я записав у скарбничку багато ранніх раундів. Він мав 2 великі раунди, які змусили багатьох людей подумати, що він зробив більше, ніж він зробив насправді. Але мені потрібен останній раунд, і я його взяв", – сказав Хейні.