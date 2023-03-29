Королевский гамбит: Top Rank официально объявила о бое Хейни – Ломаченко

Если бой за абсолют Александра Усика против Тайсона Фьюри сорвался, то поединка Василия Ломаченко против Девина Хейни быть. Украинский боксер официально получил еще одну попытку стать абсолютным чемпионом мира по легкому весу.

29 марта промоутерская компания Top Rank официально объявила о бое за абсолют Девина Хейни против Василия Ломаченко. Долгожданный поединок состоится 20 мая на арене "MGM Grand" в Лас-Вегасе.

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Вторая попытка за абсолют для Ломаченко

Продажа билетов стартует уже 31 марта.

На кону будут стоять все четыре пояса, которыми владеет американский боксер. Напомним, Хейни отобрал их после поединка против австрийца Джорджа Камбососа и стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе. В матче-реванше Хейни также не оставил шансов сопернику.

Компания Top Rank уже создала постер поединка, который оформила в шахматном стиле. На багнере есть надпись "Шах и мат", а у фамилий боксеров написано, что этот поединок в Лас-Вегасе будет "королевским камбитом".

Поединок должен был состояться раньше, но поскольку Хэйни является практикующим мусульманином, то решили отложить бой после Рамадана с марта на май.



Официально: бой Хейни – Ломаченко состоится / Фото Top Rank

Напомним, что это уже вторая попытка для Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира. Первая была еще 17 октября 2021, когда украинец проиграл Теофимо Лопесу - 116:112, 117:111 и 119:109. Американец стал абсолютным чемпионом мира, но уже в первой защите титулов уступил Камбососу, также впоследствии проигравшему Хейни.

Наконец, хотя бы что-то напомнило, что Ломаченко является боксером. Ведь в последнее время Василий зашкваривается по теме УПЦ МП. Его инстаграмм превратился как в "Лавру", где появляются новости исключительно о московских попах.

Ломаченко уже даже возглавил рейтинг самых популярных предателей, где компанию ему составил бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук