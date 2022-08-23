Друга зустріч за усі пояси

Якщо місце проведення реваншу було відоме вже давно, то дату поєдинку лише тільки офіційно затвердили. Реванш між Джорджем Камбососом та Девіном Хейні відбудеться 15 жовтня у Мельбурні (Австралія).

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Камбосос на очах рідних уболівальників спробує взяти реванш за червневу поразку. У першій зустрічі боксери пройшли весь шлях – 12 раундів. Хейні був значно кращим, тому святкував перемогу за одноголосним рішенням суддів – 116:112, 116:112 та 118:110.



Офіційно реваншу Хейні – Камбосос бути / Фото Top Rank

Нагадаємо, що у ЗМІ було багато чуток про те, що Хейні може провести двобій проти Василя Ломаченка. Однак українець вже теж отримав проміжний бій перед титульним.

29 жовтня у Нью-Йорку Ломаченко поб'ється на рингу проти американця Джемейна Ортіса. Це буде перший поєдинок для Василя після того, як він покинув Україну.