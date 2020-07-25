Бывшая звезда "Барселоны" Хави заразился коронавирусом
Бывший капитан "Барселоны" Хави заразился коронавирусом. Хави, который является главным тренером катарского "Аль-Садда", пропустит восстановление футбольного сезона.
О том, что COVID-19 обнаружили у Хави, сообщает твиттер катарского клуба "Аль-Садд".
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"Сегодня я не смогу присоединиться к команде в момент восстановления сезона. Меня заменит Давид Пратс", – заявил выдающийся испанец.
Детали состояния Хави
40-летний тренер сообщил, что несколько дней назад сдал положительный тест на коронавирус.
По словам Хави, он хорошо себя чувствует, однако будет находиться в изоляции, пока не выздоровеет.
Когда мне позволят, я с радостью вернусь к своим обязанностям,
– сообщил Хави.
25 июля "Аль-Садд" должен сыграть против "Аль-Хора" в чемпионате Катара в первом матче после восстановления сезона.
Что известно о Хави?
- Испанец – воспитанник "Барселоны", в которой провел всю карьеру футболиста. Входит в состав символической сборной XXI века по версии УЕФА.
- С "Барселоной" Хави выиграл все возможные титулы на клубном уровне. Хави – двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании (2008, 2012), чемпион мира 2010.
- Хави называют одним из главных претендентов на тренерское кресло "Барселоны".