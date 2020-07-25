Бывший капитан "Барселоны" Хави заразился коронавирусом. Хави, который является главным тренером катарского "Аль-Садда", пропустит восстановление футбольного сезона.

О том, что COVID-19 обнаружили у Хави, сообщает твиттер катарского клуба "Аль-Садд".

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"Сегодня я не смогу присоединиться к команде в момент восстановления сезона. Меня заменит Давид Пратс", – заявил выдающийся испанец.

Детали состояния Хави

40-летний тренер сообщил, что несколько дней назад сдал положительный тест на коронавирус.

По словам Хави, он хорошо себя чувствует, однако будет находиться в изоляции, пока не выздоровеет.

Когда мне позволят, я с радостью вернусь к своим обязанностям,

– сообщил Хави.

25 июля "Аль-Садд" должен сыграть против "Аль-Хора" в чемпионате Катара в первом матче после восстановления сезона.

Xavi : Today I won’t be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff - coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46 — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) July 25, 2020

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